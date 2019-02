L’A vol més cooperació entre l’ens públic i el sector privat

A més, la consellera liberal va avançar que «aquest és un dels temes que ja havíem estudiat, per exemple en el nostre viatge a Estònia quan vam conèixer de primera mà com funciona l’E-governance, i que tindrem al nostre programa electoral”.

Segons L’A, un dels aspectes tractats durant la reunió va ser la tecnologia blockchain, una qüestió que des del partit consideren molt important, «sobretot pel comerç i per la modernització de l’administració» va assenyalar Pallarés.

«No li correspon al sector públic intervenir en allò que ha de fer el privat però sí que ha d’ajudar a desenvolupar les idees que proposen” va indicar Pallarés, qui també va afegir que «des de les institucions s’ha de fer tot allò que estigui al seu abast per ajudar a créixer el país i una de les opcions que hi ha és promoure canvis legislatius que permetin diversificar l’economia i donar cabuda a noves activitats».

Davant dels responsables empresarials, un dels aspectes en els quals els consellers liberals van fer més incidència va ser en «la necessitat de reforçar la col·laboració público-privada, de treballar plegats i donar suport per desenvolupar gran part de les propostes presentades”. En aquest sentit, la formació liberal defensarà en el seu programa electoral una major col·laboració entre l’administració pública i el sector privat per tirar endavant la diversificació econòmica del país.

La consellera general d’L’A Judith Pallarés va explicar que «des del primer moment ens van interessar molt les propostes que ens han fet arribar i aquesta reunió ha servit per comentar amb la CEA part del contingut i aclarir alguns dubtes».

Els tres consellers generals d’L’A van reunir-se ahir al matí amb membres de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) per debatre i analitzar el document amb les propostes per a la diversificació econòmica que des de l’agrupació d’empresaris van enviar a les formacions polítiques que concorreran a les properes eleccions.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació