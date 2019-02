Primera presa de contacte de Cardelús a València

D’aquesta manera, avui «ja començarem a precisar més els reglatges de la moto i buscar alguns temps interessants que ens comencin a marcar el camí i el punt on som», revelava.

«Es tractava sobretot de tornar a pujar a la moto per recuperar les sensacions després d’un llarg període d’inactivitat», explicava el pilot i destacava que «aquest era l’objectiu principal d’aquesta primera jornada d’entrenaments i l’hem anat complint a mesura que avançava el dia». «Des del punt de vista tècnic, hem començat a afinar la posada a punt de la suspensió davantera sense forçar massa, ja que es tractava de no prendre riscos innecessaris, era qüestió de posar-nos en marxa tots plegats», afegia.

Per tant, Cardelús i els tècnics del seu equip, van començar a definir diferents detalls de la posada a punt de la moto, però sobretot, l’andorrà es va centrar a cobrir el màxim nombre de voltes per tornar a agafar l’hàbit de pilotatge i continuar l’adaptació a la seva nova moto, una KTM.

La primera jornada d’entrenaments del pilot andorrà Xavi Cardelús al Circuit Ricardo Tormo de la Comunitat Valenciana va estar marcada pel fet de ser una primera presa de contacte amb la moto i l’equip. D’aquesta manera, el pilot es va centrar a recuperar sensacions després de no haver pilotat al llarg dels últims tres mesos.

Per El Periòdic

