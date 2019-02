El plec de bases del tercer Landart, ja disponible

«Amb positivisme», així encara Pere Moles aquesta tercera edició de la tercera biennal Landart que se celebrarà a Engolasters del 14 de juny al 14 de setembre. «Encara que ara s’ha oficialitzat el plec de bases, ja corria la veu entre els artistes i la resposta està sent molt positiva», va assegurar Moles. Els artistes poden presentar els projectes fins al 15 de març i els seleccionats rebran una carta per part de l’organització del Landart, «una mena de recomanació» que els possibiliti demanar patrocinis. Amb aquest mètode, Moles creu que potser poden tenir alguna sorpresa pel que fa a les instal·lacions, tot i la reducció del projecte. A canvi, els organitzadors inclouen el logo del patrocinador a la cartelleria de la biennal. L’organització espera rebre una bona quantitat de projectes.

