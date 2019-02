Estévez aconsegueix el seu primer podi a la Copa d’Europa

Maeva Estévez va fer un pas de gegant en la seva carrera professional i ahir va aconseguir quedar segona a la prova de la Copa d’Europa d’snowboardercross disputada a l’estació txeca de Dolni Morava.

Després de superar les diverses rondes, a la final, Estévez va voler ser prudent i va agafar una porta de sortida que no escollia cap rival. Així va optar per quedar-se més a la part externa i «no entrar en guerra», segons les seves paraules. D’aquesta manera, va poder gestionar millor la cursa al final tot i la mala sortida. En sortir era quarta però en el segon peralt se situava segona, posició que va mantenir fins a meta per sumar aquest podi. La victòria va ser per a l’austríaca Katharina Neussner.

«És el primer podi de Copa d’Europa, per fi», destacava la rider, que explicava que «he fet una mala sortida però en el segon peralt he aconseguit posar-me segona, posició que, de manera ajustada, he mantingut, estic molt contenta per aquest resultat», comentava.

Oliveras, 58è als entrenaments

Marc Oliveras va ser 58è ahir en els entrenaments de descens del Mundial d’Are amb un temps d’1.22,14, a 3,29 del millor temps, el de Mattias Mayer, a 1.18,85.