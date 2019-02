Podem confirma llista nacional amb Seguí i Imanol al capdavant

«Encara queden un parell de detalls, però la llista ja està pràcticament tancada. Confirmo al 99% que Podem Andorra concorrerà a les eleccions nacionals». Així anunciava ahir el líder de Podem, Joan Seguí, la participació del seu partit en els comicis del pròxim 7 d’abril, moments abans d’anar personalment al Servei de Tràmits del Govern a sol·licitar la documentació necessària per iniciar la precampanya.



Preguntat per qui serà el cap de llista, i si res no canvia d’avui al 27 de febrer –quan s’han de tancar totes les llistes–, Seguí va afirmar que serà ell mateix, perquè «no està sent gens fàcil trobar candidats que vulguin anar al Consell General». El número dos serà Joseba Imanol, qui després de Seguí és la cara més visible de la formació des que van començar a fer tota mena de reivindicacions i actes de protesta el 2014. La resta de candidats no es donaran a conèixer fins el dia de la presentació oficial.



«Nosaltres ens presentem a les eleccions perquè volem tenir la màxima incidència al Consell General i motivar un perfil legislatiu més proper a les necessitats reals de la població», va explicar Seguí. Malgrat aspirar al màxim, des del partit asseguren ser «realistes» i «si tenim un conseller estarà molt bé, si en tenim dos, estarà millor i si en som més serà genial». L’objectiu, doncs, no és tant assolir com més representants millor, sinó entrar al Consell General «sigui com sigui» per l’única raó de reivindicar totes les demandes que fins ara han recollit al carrer.

Habitatge i avortament

Tot i no voler avançar cap detall del programa, «perquè després els altres es fan seves les nostres idees», Seguí sí que va assegurar que l’habitatge, l’avortament, les pensions i el salari hi seran ben presents. En referència al primer, Podem veu amb bons ulls la proposta d’Andorra Sobirana amb Eusebi Nomen al capdavant, de crear un Fons Nacional d’Habitatge, per tal de «fomentar el lloguer social» i donar sortida als pisos buits. «L’habitatge serà un aspecte crucial de tots els partits i la fórmula de Nomen és molt atractiva», va dir Seguí, tot i assegurar que la seva idea serà més «multitentacular». És a dir, Podem proposarà un Fons Nacional d’Habitatge, però més complet que el d’Andorra Sobirana.



Pel que fa l’avortament, la formació lila és partidària d’una «coexistència» entre el copríncep episcopal i els drets de les dones. En aquest sentit, Seguí va afirmar que «nosaltres respectem les institucions i som conscients de les garanties que ens ofereix ser un coprinciptat» i per això plantejaran trobar un «encaix» en el qual tothom en surti beneficiat, «especialment la ciutadania».

Del carrer al Consell

Des que Podem va anunciar la seva intenció de concórrer a les eleccions, no han deixat de celebrar diferents accions al carrer «per conèixer què vol la gent». De fet, en més d’una ocasió, tant Seguí com Imanol, han indicat que ha estat la mateixa població la que els ha demanat que facin aquest pas endavant. En aquests anys també s’han recollit signatures per a diverses causes, una de les més destacades va ser pels vots dels residents a les eleccions comunals, el què també s’inclourà en el seu programa.



Amb tot, el programa electoral de Podem es basa en una cinquantena de punts i ja està tancat, «només hem d’acabar de perfilar l’ordre, perquè tots són igual d’importants», va explicar Seguí. També va informar que es faran dos programes: un ampli que reculli tots els detalls de la proposta i un altre en versió reduïda i «de fàcil lectura» per a tots els ciutadans.



Podem Andorra va sorgir el 31 de juliol de 2014, com a membre del Cercle Territorial a l’Estranger de Podemos. A partir d’aquí, es va crear una Assemblea Ciutadana que per majoria va apostar per convertir-se en un partit polític. Malgrat les «dificultats administratives», després de dos anys van aconseguir convertir-se en formació i des de fa tres anys «lluiten per forçar una incidència legislativa de canvi al nostre país». A l’espera de conèixer els actes de campanya oficials, Seguí va avançar que és molt possible veure a algun membre de Podem d’Espanya donant-los suport al Principat.