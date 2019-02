Menjar bé per prevenir malalties

El risc de patir càncer disminueix en un 40% si la persona cuida l'alimentació, es manté en un pes saludable, fa exercici físic i evita al màxim l'alcohol i el tabac. Amb aquesta dada ha començat la tercera edició del taller gratuït 'Agafa la paella pel mànec', organitzat per Assandca i del qual es van exhaurir les places. De la mà de la dietista Marta Pons i del xef del restaurant Can Manel, la quarantena d'assistents han pres nota de consells sobre com fer la compra, de quina manera organitzar els menús cada setmana perquè siguin equilibrats i receptes senzilles per incorporar els productes de temporada als seus plats.

"Volem donar idees de quins són els aliments que no han de faltar, com incloure'ls i cuinar-los per tenir un rebost ple de salut", ha explicat Marta Pons. Per exemple, la dietista recomana anar al supermercat amb una llista de la compra i havent menjat, per no ficar a la cistella productes que perjudiquen un estil de vida saludable. Però sobretot "el més important de tot és incloure moltes fruites i verdures en la nostra alimentació", incorporant productes de temporada, que són els que tenen més quantitat de vitamines i minerals tenen, "amb molts colors" i que podem menjar de diferents formes, ja siguin frescos o cuinats.

Carles Flinch segueix la mateixa idea i creu que és necessari repensar la manera en què ens alimentem perquè "volem menjar maduixes i pomes tot l'any i no pot ser". Per aquest motiu en el taller ha mostrat receptes que incorporen quevuires que ni viatgen des de l'altra punta del món ni tenen tractaments per evitar que es malmetin. Demostrant que "cuinar saludable és senzill", ha ofert idees per a plats amb productes de proximitat i amb alternatives per si algun aliment no ens agrada o no és la seva època. Les mateixes receptes que les dues persones expertes han plasmat en el llibre 'Fogons de salut'.