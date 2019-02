La UE Sant Julià pateix per imposar-se al cuer

El partit entre el líder i el cuer va ser més ajustat en el marcador que els 24 punts que distancien l’un de l’altre. La UE Sant Julià va acabar imposant-se a l’FC Encamp, necessitant remuntar per assegurar-se el triomf. Va ser una jornada amb els partits decidint-se per la mínima.

Els lauredians van vèncer per 1-2. Ucha posava per davant els encampadans al quart d’hora de partit. Al 34 Pi aconseguia l’empat, mentre que Aguilar capgirava el marcador al 52, amb un gol que acabaria sent definitiu. El triomf permet a l’equip de Jesús Barón prendre avantatge al capdavant de la classificació, perquè qui era el seu màxim perseguidor, l’Inter Club Escaldes, va caure davant la UE Engordany (1-0). L’enfrontament es va decidir amb un gol de Varela al minut 67.

El segon classificat ara és el Vallbanc FC Santa Coloma, que va derrotar a l’FC Ordino per 1-0. El gol de la victòria va ser obra de Burón al minut 39. La UE Santa Coloma va guanyar en un matx treballat a l’FC Lusitans (1-2). Totes les dianes es van produir en els primers 25 minuts. Obria el marcador Bernat al quart d’hora, Vaamonde empatava al 21 i Crespo aconseguia el segon per als groc-i-negres.

Amb 14a jornades disputades, el Sant Julià és el líder de la Lliga Multisegur Assegurances amb 30 punts, quatre més que el Vallbanc. L’Inter baixa al tercer lloc amb 25, mentre que l’Engordany és l’últim ocupant de les places per als play-off al títol, amb 22. A continuació es troba el Lusitans (18), UE Santa Coloma (16), Ordino (14) i Encamp (4).