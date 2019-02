Matarrodona, l’opció de la terceravia per liderar la llista a Andorra la Vella

La terceravia vol donar un cop d’efecte a les properes eleccions generals i apostar, allà on pugui o ho consideri, per cares noves al capdavant del projecte. Un dels noms inesperats és Emi Matarrodona, fins ahir presidenta del Sindicat de Treballadors del Comú d’Andorra la Vella (Sitca), amb qui el nou partit ha mantingut converses perquè lideri la llista a la capital. Segons diverses fonts consultades, Matarrodona estaria disposada a acceptar el repte. De fet, la sindicalista va aparèixer ahir en roda de premsa per parlar del GAdA i va aprofitar per anunciar que deixava la presidència del sindicat. Un moviment que, segons les fonts, respondria a la seva intenció d’acceptar anar de número 1 a Andorra la Vella.



Fins ara, el nom que es donava per segur a la capital per liderar la llista territorial de la terceravia era Ruth Vila, que ja s’havia presentat als comicis del 2015 com a número dos amb els liberals i que, abans de sortir de la formació ara liderada per Jordi Gallardo, també va ocupar càrrecs a l’executiva del partit. Segons les fonts, però, si el fitxatge de Matarrodona s’acaba materialitzant, Vila podria passar a formar part de la llista nacional.

Les llistes territorials

Pel que fa a les altres parròquies, es dona per fet que Josep Majoral i Carine Montaner repetiran tiquet electoral a Sant Julià de Lòria, el territori més fort pels representants d’Unió Laurediana (UL), mentre que a Escaldes-Engordany tenen gent suficient per formalitzar-se amb l’annexió del grup d’exliberals però estan negociant qui encapçala la llista. La tensa relació entre França Riberaygua i Josep Pintat és una de les claus de l’embolic escaldenc. En cas que el lauredià deixi enrere els conflictes amb Riberaygua, a Escaldes podrien apostar per un tàndem exliberal: França Riberaygua i Lluís Ferreira. A Encamp estan estudiant l’estratègia i Canillo és el territori més verd de moment.



La Massana segueix sent una de les parròquies amb més incògnites i on els moviments i les converses són més actives. De moment, el que tenen clar els de la terceravia és que no volen pactar amb els liberals. Ordino és també un territori intens pel que fa a converses. L’afer del casino i els darrers moviments polítics parroquials amb l’aparició d’un grup de persones disposades a formar un partit d’independents ha obert noves opcions a la terceravia. Segons les fonts consultades, el partit de Josep Pintat ha mantingut diverses reunions amb el grup d’independents per intentar buscar el seu suport. La idea és que si la formació ordinenca entrés al Consell General donés suport a la tercera via.



De moment, però, els independents no ho veuen clar i serien partidaris de fer una llista territorial com a marca blanca deixant llibertat de vot a les nacionals. I és que, de fet, la terceravia no és l’única formació que s’ha reunit amb ells. També Andorra Sobirana, capitanejada per Eusebi Nomen, ha obert contactes amb els ordinencs independents.