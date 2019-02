La federació modificarà el reglament per evitar casos com el del Lusitans

El director tècnic de la Federació Andorrana de Futbol, David Rodrigo, es va mostrar contundent ahir: «Hi haurà canvis reglamentaris, sobretot en l’àmbit financer». Així, segons va explicar a EL PERIÒDIC, l’entitat està treballant perquè la situació que ha passat amb l’FC Lusitans no torni a succeir. Cal recordar que el club quasi desapareix a finals de l’any passat per no poder fer front al seu deute, el que el va portar a deixar d’abonar les nòmines als seus jugadors.

La federació creu que si es treu la norma dels cinc partits jugats, es podrien produir argúcies pel darrere

En aquest context, Rodrigo va revelar que «estem treballant en aquest aspecte per regular-lo per tal que això no torni a passar». Tot i això, no va voler donar detalls sobre les propostes que es faran: «Volem evitar un nou cas així, simplement volem reglamentar què passa en cas que un club caigui en una situació com la que ha patit el Lusitans». «Ha passat una vegada però no volem que torni a passar», sentenciava.

D’aquesta manera, va considerar que «és difícil fer-ho perquè en una lliga com és l’espanyola ha passat amb el Reus o amb l’Ontinyent» i, per tant «si els ha passat amb ells, és difícil manegar-ho». «Però estem posant les bases per evitar un nou fet així», reiterava.

En aquesta línia, es podria ser molt més estricte amb el reglament i fer molt més control econòmic, exigint més requisits als clubs del Principat. Tot i això, cal recordar que «l’assemblea de la Federació de futbol és sobirana i que, per tant, al final, són els clubs qui ho decideixen en assemblea». «Els clubs tenen deu dies per presentar propostes i si aquestes s’aproven, perfecte, però nosaltres no tenim aquesta capacitat, l’assemblea, al final, és qui vota i nosaltres no posem cap inconvenient a les seves decisions», indicava.

La llei dels cinc partits

Una de les normes que més debat ha portat, ha estat la que impedeix a un jugador fitxar per un altre equip de la lliga si ja ha disputat més de cinc duels amb un conjunt de la primera divisió. «Aquesta norma no té res a veure perquè si la treus, pot haver-hi una argúcia pel darrere», subratllava i afegia que «feta la llei, feta la trampa». «S’ha de fer un reglament i estudiar que, aquest, després, no es pugui girar», remarcava. Així, segons la Federació, l’objectiu és que la nova normativa sigui vigent la temporada vinent, un fet que, segons Rodrigo és «pràcticament segur».

El cas del Reus, a Espanya

A Espanya, el CF Reus de la Segona Divisió espanyola es va convertir en protagonista després de la mala gestió econòmica del club que es va traduir en impagaments a la plantilla, al cos tècnic i a tots els treballadors del club. D’aquesta manera, LaLiga es va mostrar molt dura i va acordar expulsar l’equip de les categories professionals del futbol per un període de tres anys i, a més se li va imposar una multa de 250.000 per incomplir les obligacions amb els jugadors. En aquest cas, el deute és milionari.

La federació estudia implementar el VAR però ho veu llunyà pels costos actuals

El director tècnic de la FAF, David Rodrigo, va assegurar que el VAR, de moment, «és inaccessible per a nosaltres» perquè «la inversió inicial és d’uns 10 milions d’euros i, a més, cada partit, està costant 74.000 euros».

En aquest aspecte, va destacar que s’han fet reunions per aquest tema però que «nosaltres no tenim capacitat per manegar aquestes condicions». «Hem tingut trobades amb federacions petites i, de moment, ho veuen llunyà si no baixen els costos», reiterava.

Igualment, va destacar que «en un futur es podrà fer depenent dels costos» i que «hi ha països que utilitzen la televisió del país per congelar les imatges», «però la nostra no fa partits». A més, «hauria de ser una connexió directa de fibra, no pot ser per wifi perquè això suposa un retard d’uns 30 o 40 segons i les imatges han de ser immediates».

Així, tot i no ser pròxim, en un futur, el VAR serà real a la lliga domèstica del país perquè «estem tenint reunions per veure quina és la manera més adient» de poder-lo implementar.