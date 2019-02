El 67% dels estudiants aproven els exàmens oficials de català

El futur Govern ha de fer un esforç real per la transparència

El treball formatiu de l'àrea de Llengua Catalana està basat en dues modalitats, que són els cursos presencials de català i el mètode guiat de l'autoaprenentatge. Ambdós sistemes, de caràcter gratuït i complementari, estan centrats en els aspectes comunicatius del llenguatge per afavorir l'autonomia lingüística de cada aprenent.

L'àrea de Llengua Catalana del Govern d'Andorra preveu que la xifra d'estudiants creixi de cara al segon trimestre del curs acadèmic 2018-2019, tenint en compte que al mes de gener es van inscriure un total de 420 persones: 315 als cursos d'iniciació oral a la llengua catalana (cursos A1, A2 i Pràctiques d'Oralitat) i 105 més ho han fet als nivells generals i formals de l'expressió escrita (cursos B1, B2 i C1). A més, 237 estudiants han passat pels cinc centres d'autoaprenentatge de català, sent el d'Escaldes-Engordany el que rep més afluència, amb 130 usuaris.

El 67,63% dels candidats als exàmens oficials de català, és a dir, 140 dels 207 presentats, van superar les proves per als nivells d'A1 a C1. Els exàmens es van celebrar els dies 25 i 26 de gener als centres d'Escaldes-Engordany i Aixovall.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació