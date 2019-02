El Diamant d’Andorra es converteix en The Embassy

The Embassy va obrir ahir les seves portes, «una proposta innovadora a Andorra que uneix una concept store amb més de 100 marques exclusives» i Chef’s Table, un espai gastronòmic liderat per diferents xefs amb estrelles Michelin.



A la planta baixa i primera planta, el visitant podrà trobar alta joieria, joieria de tendència, rellotgeria, perfums d’autor, alta cosmètica, òptica de disseny, exclusius accessoris de moda i un espai dedicat a l’art protagonitzat per Philippe Shangti. A la planta -1 hi ha l’espai gastronòmic amb sis barres temàtiques i menjars per a tots els gustos. En els pròxims dies es farà una inauguració oficial.