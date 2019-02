«Que cada setmana vingui l’Andorra»

«Que cada setmana vingui a jugar l’Andorra», reclamava Fernando Garcia en la retransmissió de Ràdio Ràpita que comptava també amb les opinions de Martí Garcia. Aquestes paraules no són d’estranyar perquè la Devesa es va omplir de gom a gom ahir en el partit entre la UE Rapitenca i l’FC Andorra.

Així, l’estadi va registrar la seva millor entrada des que l’equip militava a la Tercera Divisió, un fet que es va produir a causa de l’efecte Piqué i que va provocar que el conjunt local sortís amb un extra de motivació que els andorrans van patir.

Però no només el públic es va mostrar eufòric, com si fos la final de la Lliga de Campions, ja que la retransmissió va ser una de les més especials de Fernando Garcia, qui no va dubtar en deixar-se la veu pel seu equip recordant i reiterant més d’una vegada que els andorrans són un equip pensat per a la Segona Divisió i que la Rapitenca estava resistint de manera heroica.

«Han vingut amb el cotxe de Piqué», cridava Fernando en un contraatac de l’Andorra. «Podem tombar aquest Andorra, és un equip que ha de proposar més futbol en aquesta categoria, no té res a veure amb el del principi de temporada, està fet per arribar al professionalisme», recordava Martí Garcia qui també va afegia que «Emili és igual que Piqué, és alt», «però li falta la gorra i a Shakira al costat», bromejava. Tot i això, més enllà d’aquests comentaris, també es van mostrar enfurismats més d’una vegada, i, davant d’un possible penal, Fernando Garcia va assegurar que «si l’arriba a rebre l’Andorra, l’haguessin xiulat» i que «el normal en aquest partit hauria estat un empat». Malgrat això, al final del matx, Martí Garcia va reconèixer que «és el millor equip de la categoria, tenen jugadors que només viuen del futbol» encara que «ha estat un gol molt afortunat».