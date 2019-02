Els Serradells reobre dijous

L’edifici del centre esportiu dels Serradells recuperarà el proper dijous, 21 de febrer, la normalitat amb la reobertura de totes les instal·lacions, a excepció de la piscina, després de l’incendi que es va declarar el passat 22 de novembre.



La reobertura del centre es fa en els terminis previstos, ja que s'havia anunciat que podria recuperar l'activitat a finals d'aquest mes de febrer. Un cop retirada la bastida exterior de l’edifici i finalitzades les tasques de neteja a fons de les zones no afectades pel foc i dels sistemes de ventilació, els usuaris del centre esportiu podran tornar a fer ús dels espais en l’horari habitual: de dilluns a divendres de 6.30 a 22.30 hores, i els dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 hores i de 16.30 a 20.30 hores.



Els clubs esportius que desenvolupen la seva activitat als Serradells, i que des del novembre s’han reubicat en altres espais, aniran recuperant l’activitat al centre esportiu al llarg dels propers dies, tal com informen des del comú en la mateixa nota. Pel que fa a L’escola bressol, que compta amb una cinquantena d’usuaris en l’actualitat, també reprèn dijous l’activitat a l’espai i horaris habituals: de dilluns a divendres de 7.45 a 20.30 hores. Els nadons i infants han estat reubicats durant gairebé tres mesos a l’escola bressol de Santa Coloma i al casal d’infants El Llamp.



La piscina olímpica, fortament malmesa per l’incendi, ha quedat aïllada i es mantindrà tancada fins que finalitzin els treballs que en permetin la reobertura. Mentre no es pugui oferir aquest servei, el comú aplicarà una rebaixa global del 10% a totes les quotes d’abonaments dels usuaris del centre.



L’entrada a l’edifici dels Serradells s’haurà de fer exclusivament per la zona de l’aparcament, on s’ha habilitat un túnel provisional per permetre l’accés amb seguretat. Únicament podran accedir al centre a través de la plaça Pierre de Coubertain les persones que vagin a peu pel rec de l’Obac. Així doncs, el pas per la rampa que connecta el pàrquing amb la plaça queda anul·lat, tant per als vehicles com per als vianants.



Des del comú han volgut remarcar el suport de la resta de corporacions, per garantir el lleure esportiu dels usuaris del Serradells durant aquest temps de tancament, així com "la comprensió dels usuaris dels centres d’altres parròquies, que han vist alterada la seva capacitat habitual per poder encabir aquesta afluència extraordinària".