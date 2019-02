Creix el nombre d'usuaris de la biblioteca pública del Govern

Durant el 2018, la biblioteca pública del Govern ha experimentat un increment del nombre de carnets nous que ascendeix fins als 521 (83 més que fa dos anys), i el de les visites totals, que ha passat de 28.765 l'any 2017, a 33.500 el 2018, amb una mitjana d'assistència mensual de 2.792 usuaris. Així ho ha comunicat el Govern aquest dimarts a través d'un comunicat, on també s'ha informat que els llibres en préstec de llengua catalana més sol·licitats entre els adults han estat els de literatura andorrana.



En aquest sentit, el llibre de ficció 'Paradís d'ombres', de Núria Gras, ha estat el més demandat pels usuaris, seguit per 'L'altre costat del mirall', d'Iñaki Rubio. 'Mort sota zero', de Ludmilla Lacueva, ha estat el quart llibre més reclamat sobre un total de 12.970 llibres i revistes prestats durant l'any passat, una xifra que ha augmentat prop d'un 7% en relació al 2017 (12.056), amb una mitjana mensual de 1.080 documents.



Per la seva banda, un dels serveis de préstec que més s'han utilitzat és el que es pot fer en línia, amb 232 usuaris inscrits dels quals 99 són actius. A través d'aquest servei, s'han efectuat 526 préstecs de documents el 2018 (79,5% són llibres i el 20,3% restant són revistes). Actualment hi ha uns 767 documents en préstec i quinze subscripcions a revistes en català i castellà.



En referència als préstecs interbibliotecaris interns, la biblioteca ha rebut 1.647 documents d'altres centres de lectura del Principat, sobre un total de 5.321 demanats entre totes les biblioteques d'Andorra. El nombre total de llibres prestats entre biblioteques ha augmentat en 190 documents. D'altra banda, el fons documental s'ha vist ampliat amb material de compra i donatius i, en l'actualitat, compta amb 61.071 exemplars. En el 2018 s'han comprat 836 llibres: 501 per a la sala d'adults i 335 per a la infantil. Per finalitzar, el Servei d'Audiovisuals ha adquirit fins a 163 productes.