Navarro no desaprofitarà el Freeride World Tour

Barcelona va acollir ahir la presentació de la prova del Freeride World Tour que es disputarà a Ordino Arcalís per cinquè any consecutiu del 2 al 8 de març i on l’esquiador aranès Aymar Navarro en serà un dels protagonistes.

Així, Navarro va explicar que els riders «esperen la prova d’Arcalís amb especial il·lusió, i és una de les favorites» i va destacar que «el nivell de la competició és estratosfèric», però que intentarà mantenir-se entre els deu primers per poder anar a la final de Verbier. «Les línies s’adapten molt més a la seva manera d’esquiar, però que també permeten jugar amb salts», puntualitzava i recordava que es troba en el seu millor moment esportiu «i no penso desaprofitar l’oportunitat».

D’aquesta manera, David Ledesma, responsable de Màrqueting i Desenvolupament de Negoci d’Ordino Arcalís, va indicar que «arran de la trajectòria del circuit mediàticament, l’estació ha sortit molt beneficiada» i que «hi ha molts clients interessats en productes que hem potenciat com l’Escola de fora pista o l’heliesquí, i ens hem posicionat en mercats que fins ara no havien sentit a parlar ni de nosaltres, ni del país». «El Freeride World Tour és molt més que un esdeveniment esportiu, és un trampolí per donar-nos a conèixer a escala mundial», afegia.

Per un altre costat, Julien Hess, General Manager de la prova, va comentar que «a Ordino Arcalís trobem moltes opcions de línies, sempre hi ha bona neu i mantenim unes excel·lents relacions» i que, «dins de la comunitat freerider, tots esperen la prova amb moltes ganes, és molt especial per a nosaltres i ens trobem com a casa». A més, «enguany tindrà un afegit especial, en tractar-se de la darrera prova abans de Verbier», sentenciava.