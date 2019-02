Torna el Congrés d’Educació i Entorn a la Seu

La Seu d’Urgell tornarà a acollir el Congrés d’educació i entorn els dies 30 i 31 de maig i 1 de juny, que enguany celebrarà la seva novena edició i que girarà entorn al tema Transformació educativa, xarxes i lideratge pedagògic.

Així ho van anunciar aquest dimarts el comitè organitzador del congrés en roda de premsa encapçalat per l’alcalde urgellenc, Albert Batalla; el secretari de Polítiques Educatives del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Carles Martínez; el director territorial d’Educació a Lleida, Carles Vega; el ministre d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra, Eric Jover, i la vicepresidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Cristina Barbens.

Batalla va fer un recordatori sobre l’origen del perquè la Seu d’Urgell va acollir el primer Congrés d’educació i entorn: «Totes les edicions d’aquest congrés sempre s’han celebrat a la capital de l’Alt Urgell, vocació que volem continuar explorant i reforçant perquè entenem que els fets importants del nostre país, i especialment en matèries d’educació, no tenen perquè passar totes a la capital del país sinó que poden passar en d’altres punts de Catalunya».

Respecte a la periodicitat de celebració del congrés, que des de fa unes quantes edicions és bianual, Batalla va explicar que l’any passat (maig de 2018), quan tocava organitzar-lo, «no va ser possible per la situació política del país, concretament a causa de la intervenció del govern de l’Estat espanyol a través de l’aplicació de l’article 155 i l’exili de la consellera d’Educació, Clara Ponsatí, van obligar a posposar a contracor la novena edició d’aquest congrés que arriba un any tard».

Per la seva banda, Jover va remarcar que al Principat d’Andorra s’està portant a terme també una «transformació pedagògica profunda», raó per la qual «aquest congrés és una ocasió perfecte per compartir el què estem fent i a escoltar tots aquells elements que ens ajudin a poder millorar» va manifestar el ministre d’Educació andorrà.