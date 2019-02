'Bajazet' arriba a Sant Julià de la mà de la Comédie-Française

Més de 340 anys després de la seva estrena, 'Bajazet', una de les tragèdies més famoses del dramaturg francès Jean Racine, es podrà escoltar a Andorra de la mà d'un dels grups de la Comédie-Française. L'espectacle tindrà lloc a l'Auditori Claror el pròxim 12 de març a les nou de la nit. Organitzat per l'ambaixada francesa, compta amb el suport de la representació del copríncep francès i el comú de Sant Julià de Lòria. Les entrades tenen un preu de vint euros, cinc per als estudiants, i es poden adquirir a través de les webs del comú i de l'ambaixada francesa.

'Bajazet' és l'única tragèdia contemporània que va escriure Racine. Escrita en versos alexandrins, parla sobre lluites de poder i històries d'amor que acabaven malament a la Bizanci del segle XVII. L'encarregat de la posada en escena i de dirigir els set actors que pujaran a l'escenari ha estat Eric Ruf, l'actual director de la Comèdie-Française.

El conseller de Cultura, Josep Roig, ha agraït que l'ambaixada vulgui seguir col·laborant amb el comú lauredià per "continuar apostant per una programació de qualitat", a la vegada que refermen el compromís "amb l'art i la cultura que es parla en francès". Una col·laboració en què també hi és present la representació del copríncep francès a Andorra, que veu com ha de "diversificar les accions" perquè "valen molts diners". Per aquest motiu, el director de gabinet del representant personal del copríncep francès, Pascal Escande, ha explicat que durant aquest any subvencionaran 'Bajazet', a la parròquia laurediana, i un altre espectacle a Escaldes-Engordany.

Una part de la Comédie-Française ja va visitar el Principat el febrer del 2016, quan van interpretar també a l'Auditori Claror 'George Dandin' i 'La Jalousie du Barbouillé', totes dues de Molière. La companyia de teatre és de les més antigues del món. Fundada el 1680, compta amb 600 actors que representen de manera simultània vuit obres arreu del món. Abans de la representació, els actors també visitaran els alumnes del Lycée Comte de Foix per donar a conèixer als alumnes com és treballar en el món del teatre.