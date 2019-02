Tres mesos de presó ferma per l’alt càrrec d’Andorra Turisme

El cap d’administració, recursos humans i noves tecnologies d’Andorra Turisme ha sigut condemnat a tres mesos de presó ferma després de passar dimarts per un judici ràpid acusat de sostracció de fons públics, segons van confirmar ahir fonts policials. En concret, l’home va apropiar-se d’uns 3.000 euros comprant objectes per a ús i benefici personal amb la targeta de crèdit de la parapública, que estava destinada exclusivament a despeses de l’empresa. Més enllà de la pena de privació de llibertat, que va començar a comptar dimarts i que s’allargarà fins a finals de maig, l’home haurà de pagar una multa, si bé aquest rotatiu no ha pogut concretar la xifra exacta.

El directiu, suspès de sou i feina, va gastar 3.000 euros per a ús personal amb la targeta de l’ens

«Els mecanismes interns de control que periòdicament realitza la societat» van revelar els indicis del malbaratament de cabal públic «recentment», va explicar ahir el ministre portaveu en funcions, Jordi Cinca. Els responsables de la parapública, encapçalats pel gerent Betim Budzaku, van avisar al ministre de Turisme, Francesc Camp, qui va transmetre les anomalies detectades al Govern. «L’Executiu va posar a disposició de la Fiscalia tota la informació i tota la documentació que va recopilar l’ens», va detallar ahir el ministre. A més, quan Andorra Turisme va tenir «elements suficients» per confirmar la mala praxi, també els va comunicar al Ministeri Públic.

Dilluns, l’alt càrrec de la societat va ser citat a declarar davant la Policia. En aquell moment ja va quedar arrestat, va passar la nit a les dependències policials i l’endemà va ser traslladat a la Batllia, on va passar a disposició judicial i va ser jutjat a través del procediment d’ordenança penal. Posteriorment, va ser trasllat a la Comella. El mateix dia, Andorra Turisme va obrir-li un procediment administratiu i el va suspendre de sou i feina.



Entre les diligències que es van practicar per ordre del batlle instructor destaca l’escorcoll que els agents van fer al domicili de l’ara pres amb l’objectiu de comprovar si es trobaven indicis que corroboressin els fets, com els objectes que hauria pagat amb la targeta de l’empresa. Cinca va titllar l’afer de «malaurat».

Una dècada a l’ens

L’inculpat sumava 11 anys de trajectòria professional a Andorra Turisme. De nacionalitat espanyola, és llicenciat en telecomunicacions i té un màster en recursos humans. Va arribar al Principat el 2000, on va desenvolupar diferents feines com a responsable de noves tecnologies. Es va incorporar a la parapública el 2008 i destacava per la gestió de persones, plans de carrera i formació. Conjuntament a aquestes responsabilitats, també liderava el projecte de noves tecnologies, concretament els productes digitals. Segons el seu entorn professional, des de feia uns anys es plantejava un «canvi de rumb». El descriuen com una persona «ambiciosa» i que «busca aprendre i innovar».