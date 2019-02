Neix la Taula Transversal de l’autisme i altres disfuncions

L’Associació d’afectats d’autisme d’Andorra (Autea) va presentar ahir la Taula Transversal de l’autisme, la síndrome de Down i la diversitat funcional, juntament amb l’Associació per a la Síndrome de Down a Andorra (ASDA) i l’Associació de Persones amb Diversitat Funcional (Amida). El seu objectiu serà obtenir els recursos necessaris per als col·lectius en les diferents etapes de la vida, més enllà de la infància. Així ho va anunciar la presidenta d’Autea, Inés Martí, durant la II Jornada Autea sobre trastorns de l’espectre autista, a la qual van assistir més de 200 persones.



El congrés es va centrar en l’adolescència, una de les etapes més complicades en la vida d’una persona, i que es veu agreujada en la de les persones amb TEA. Actualment al país, hi ha 140 persones diagnosticades, la majoria de les quals són alumnes de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell. Malgrat celebrar que hi ha «un 95% d’inclusió a les escoles», la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Esther Fenoll, va lamentar que aquest entorn només estigui «solucionat» fins als 16 anys. Per tant, d’ara endavant, «ens hem de centrar en les persones que acaben l’escola o que no tenen aquesta capacitat intel·lectual» per continuar estudiant o formar part del món laboral. La Taula Transversal, amb el suport dels ministeris de Salut, d’Educació i d’Ocupació, pretén anticipar-se a les necessitats específiques de cadascú amb programes orientats als diferents tipus d’autisme.



La propera jornada se centrarà en l’edat adulta, sovint el cicle vital més oblidat per a la societat. Per a les persones amb TEA, però, és molt important que se’ls hi doni les eines adequades, ja que d’aquelles que tenen capacitat intel·lectual, «només un 15% aconsegueix viure de manera independent», segons dades de la cap de Salut Mental Infantil i Juvenil de l’Hospital Universitari de Terrassa, Amaya Hervás.

La prova pilot, un èxit

L’estiu passat va començar la prova pilot de l’únic programa específic per a persones amb aquesta mena de trastorns del país. Es diu Joves En Inclusió (JEI) i, segons Martí, «els objectius marcats per a cada persona s’estan complint i esperem que hi hagi continuïtat perquè aquestes persones necessitaran avançar en la formació». De fet, Fenoll va preveure que la prova es consolidarà aquest 2019 i passarà a formar part dels programes habituals del ministeri d’Afers Socials.