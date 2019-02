Un joc per descobrir la nissaga dels Areny-Plandolit

Durant tots els dissabtes del mes de març, l’àrea de Museus i Monuments organitzarà L’enigma de l’escriptor, un joc d’escapada basat en la nissaga d’Areny-Plandolit i de l’Últim estiu a Ordino, la novel·la escrita per Joan Peruga que protagonitza la família. D’aquesta manera, es pretén que els participants puguin conèixer la seva història a partir d’un joc educatiu.



El joc plantejarà un repte intel·lectual on els grups es posaran a la pell de Peruga quan escrivia la novel·la. En una hora hauran de resoldre diversos reptes, que els permetran sortir de la casa. Abans d’això, un guia els acompanyarà en una visita a l’edifici mentre els explica alguns dels secrets.

Públic jove i adult

L’activitat està pensada per a persones majors de 16 anys i tindrà lloc els dies 2, 9, 16, 23 i 30 de març i es durà a terme des de les 16 hores a les 18 hores de la tarda. Està a limitada a 15 persones per sessió i aquelles que arribin soles podran afegir-se a un altre grup. Les entrades tenen un preu de sis euros i es poden comprar de forma anticipada als museus nacionals (Casa de la Vall, Museu Nacional de l’Automòbil, Casa Rull, Farga Rossell i Casa d’Areny-Plandolit) o a la taquilla el mateix dia del joc en funció de la disponibilitat. Des de l’àrea de Museus i Monuments recomanen haver llegit prèviament ‘Últim estiu a Ordino’ per poder seguir millor el joc, informa l’ANA.