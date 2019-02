Xènia Rodríguez és tercera a l’eslàlom FIS de Cerler

Xènia Rodríguez va assolir la tercera posició a l’eslàlom FIS que es va disputar ahir a l’estació de Cerler, Espanya. L’esquiadora va fer un crono d’1.38,75 minuts, a 1,19 segons de la guanyadora, l’espanyola Mirentxu Miquel, que es va imposar amb 1.37,56. El podi el va completar la també espanyola Sofia Gandarias, a 0,20 de la vencedora.

Així mateix, Rodríguez va aconseguir una millora de punts FIS després d’obtenir-ne 58,42. D’aquesta manera, la jove andorrana supera els 71,86 que tenia en la darrera llista publicada per la FIS i obté el seu millor resultat. Per la seva part, Carla Mijares, que no va completar la segona mànega, havia acabat la primera baixada en primera posició i un segon d’avantatge. Tampoc no va acabar la segona mànega Sissi Hinterreitner, mentre que Zoe Ramírez va quedar fora en la primera.

Quant a la categoria masculina, el millor resultat de l’equip nacional va ser el de Xavi Salvadores, que va acabar quart. L’esquiador va empatar amb el francès Axel Fresquet. Els dos van marcar un crono d’1.31,25 minuts, a 1,61 segons del vencedor, l’espanyol Gonzalo Viou, que es va imposar amb 1.29,64. D’altra banda, Robert Solsona va estar setè, a 2,86, mentre que dins del top 10, en la desena posició, va acabar Albert Torres, amb 1.33,20, a 3,56.

Els altres corredors andorrans que van completar l’eslàlom van ser: Pol Robert, 12è a 4,81; Roger Bartumeu, 15è a 5,92; Ty Acosta, 17è, a 6,73; i Iván del Moral, 37è a 18,66.

Doble cursa per Àlex Rius

L’esquiador està disputant els Campionats del Món Júnior a Val di Fassa. Dissabte va competir al supergegant de la Copa d’Europa, que servia també per a la combinada dels Mundials, i va ser 47è. Després de disputar l’eslàlom, a la combinada va acabar 43è.