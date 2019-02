Grandvalira apropa el món de la competició a tothom

Grandvalira va celebrar dissabte l’acció ‘Campions del Món en Solidaritat’, una jornada que va permetre apropar la muntanya i el món de l’esquí de competició a persones amb diversitat funcional. L’activitat es va desenvolupar al sector del Tarter i consistia a esquiar pel tram superior de la pista de l’Àliga, que en pocs dies serà l’escenari de les disciplines de velocitat de les Finals de la Copa del Món Andorra 2019 que es disputaran de l’11 al 17 de març.

Hi van assistir una vintena de persones, la majoria usuàries de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell. Els participants també van fer un petit eslàlom i van gaudir d’altres activitats a la neu com el múixing o les motos de neu. La iniciativa forma part del seguit d’activitats que s’han organitzat com a actes previs a les Finals i van servir per potenciar el vessant més solidari de l’esdeveniment.