El vincle entre el Barça i Catalunya, a la Seu d’Urgell

La Sala de la Immaculada va acollir dijous passat una xerrada per donar a conèixer les arrels de la històrica identificació entre el Futbol Club Barcelona i Catalunya. L’acte, organitzat per la Germandat de Sant Sebastià i la Penya Barcelonista Urgellenca, volia servir per divulgar alguns fets poc coneguts de les primeres dècades del club blaugrana i com aquells anys van ser claus per forjar l’actual identitat del Barça.



L’acte va comptar amb la intervenció, entre d’altres, del periodista i assessor de comunicació Frederic Porta, que en declaracions a RàdioSeu va reivindicar que «des de la fundació del Barça l’any 1899 i especialment des de la refundació del 1908, quan semblava que el club no tenia futur, Joan Gamper va tenir una gran pensada que era vincular el Barça amb el fenomen catalanista i convertir-lo en ambaixador esportiu d’un anhel país, tot aprofitant els contactes a l’estranger que li permetien portar aquí bons equips de l’època». Sobre aquest llegat, Porta creu que actualment «l’afició del Barça encara no coneix prou a fons la història del club» i creu que «si la coneguessin millor, encara estarien més apassionats i orgullosos del club».



Així, a la xerrada es va explicar com aquesta vinculació amb Catalunya va ajudar el club a créixer i, en conseqüència, a tenir més ingressos i millors jugadors, cosa que va fer que finalment s’abandonés l’inicial esperit amateur i esdevingués un equip professional. També s’hi va esmentar l’exemple de vinculació que va donar el mateix fundador del Barça, que va catalanitzar el seu nom de naixement (Hans), va adoptar el català com a llengua pròpia i es va implicar en la defensa del país.



Segons va explicar el vicepresident de la Confederació Mundial de Penyes, Salva Torres, aquest compromís nacional ja va comportar llavors els primers conflictes polítics amb l’Estat espanyol, com ara quan l’any 1925 la dictadura de Primo de Rivera va clausurar el club durant sis mesos pel fet que el públic del camp de les Corts havia xiulat l’himne espanyol, informa Ràdio Seu.