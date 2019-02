Vinyes disputarà l’Open Cup Europe al volant d’un Porsche GT3

El calendari de Joan Vinyes, aquest any, serà notablement diferent, ja que el pilot ha decidit fer un pas al capdavant en l’especialitat de circuits i vol provar sort en el GT Open Cup Europe, un campionat internacional de prestigi on tindrà una gran rivalitat i on es trobarà amb una mecànica en la qual mai ha competit. En aquest cas, serà al volant del Porsche GT3 Cup, un vehicle d’excel·lents prestacions i que, segons va explicar el pilot, «cal conèixer i saber com i quan esprémer el seu millor rendiment». «Hem pogut comprovar que tenim molt treball per davant encara que, també és cert, que tenim temps per preparar-nos per a un repte exigent i atractiu a parts iguals», destacava. Pel que fa a objectius, assegurava que «nosaltres ens hem de centrar en la categoria AM (amateur), encara que tenir referències de rivals que porten les últimes novetats i acumulen molts quilòmetres provant les seves mecàniques, sempre és interessant».

Així, en aquesta competició, el seu debut serà el 23 i 24 d’abril al circuit Paul Ricard de França i després competirà a Bèlgica, al circuit Spa-Francorchams, a Hongria, a Hungaroring, a Gran Bretanya, a Silverstone, a Catalunya, a Montmeló i a Itàlia, a Monza.

Per altra banda, també disputarà el Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt, amb l’equip Suzuki Motor Ibèrica, com a pilot oficial. En aquest cas, els objectius seran guanyar el títol per marques i emportar-se la categoria N5. D’aquesta manera, comptarà amb la mateixa estructura de les passades temporades i tindrà al costat a Jordi Mercader. En aquest sentit, la posada a punt de la mecànica i l’assistència en els diferents parcs de treball del campionat estarà a càrrec dels tècnics d’AR Vidal.

Així, en la seva 10a temporada competint en el CERA, «les ganes de fer-ho bé i de no defraudar a les persones que continuen confiant en mi, augmenten amb el pas del temps». «Espero seguir una temporada més en la línia positiva de les anteriors», reiterava.

En aquest sentit, la primera competició serà els dies 23 i 24 de març, en el Ral·li de Sierra Morena, on voldrà estar en les posicions d’honor.