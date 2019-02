Escaldes destinarà 600.000 euros a embellir voravies

El consell de comú d’Escaldes-Engordany va aprovar ahir l’adjudicació de la reforma de gairebé 2.000 metres lineals de voravies de la parròquia amb una inversió de 535.945 euros. Seguint els treballs iniciats els 2013 amb l’avinguda Fiter i Rossell, els trams de carrers i camins empedrats que es milloraran són la carretera, el cementiri i la urbanització de La Plana; l’avinguda de les Escoles i l’avinguda Pessebre; el carrer Josep Viladomat, i el camí d’Engolasters i el de la font del Gat.



També es va aprovar per assentiment el contracte per l’arrendament de part de la finca Borda de les Molleres, situada a la carretera d’Engolasters-pont de la Plana, per habilitar-hi un aparcament públic de vehicles. La cònsol major, Trini Marín, va remarcar que «feia temps que anàvem al darrere de donar aquest servei» per evitar que els vehicles s’acumulin als vorals de la carretera de la Plana. Per últim, es va decidir crear una comissió que s’encarregarà d’organitzar tota la documentació que es genera al dia a dia i digitalitzar-la.