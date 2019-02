Incertesa a la parròquia clau del 2015

Ordino ha estat una de les parròquies més complicades quant a tancament de llistes, ja que la lluita pels «personalismes» van provocar la caiguda dels polítics independents. Finalment, PS i L’A van arribar a d’Acord i en les pròximes eleccions generals concorreran quatre partits. Per tant, l’incertesa plana sobre la parròquia que va ser clau per a la victòria de 2015. Actualment, el cens està marcat en 1.753 electors, 167 més que el 2015. Aleshores els 17 vots d’Ordino van ser decisius per revalidar la majoria absoluta de DA al Consell General.



D’una banda, el candidat de DA i director assistencial del SAAS, Joan Martínez Benazet, assumeix amb «molta responsabilitat i il·lusió» un projecte que pretén «reformar el país d’una manera oberta». Per aconseguir-ho, creu que és imprescindible un bon acord amb Europa i la construcció d’un model econòmic de futur relacionat amb la sanitat. Concretament, es va referir a les malalties cròniques i a l’envelliment saludable de la població, ja que són aspectes que s’han d’abordar amb «molta anticipació, si no volem que es converteixin en un dels grans problemes de la nostra societat». Malgrat que el 30% del pressupost de l’Executiu es destina a Salut, el doctor va assegurar que «és un tema que sempre es deixa de costat» i per aquest motiu ha decidit tornar a «tirar-se a la piscina» política. Pel que fa a l’avortament, Benazet va compartir la visió del seu líder nacional, Xavier Espot, qui el dia de la presentació oficial va proposar convenis amb entitats estrangeres que permetin mantenir l’actual model d’Estat, però «sense girar l’esquena als drets de les dones». «Fer l’avortament a Andorra podria condicionar la força internacional que ens ofereix el coprincipat. Hem d’acompanyar les dones que volen avortar, però potser ho han de fer a fora, com passa amb altres processos assistencials molt potents», va considerar el cap de llista demòcrata.



Transparència i explicacions

El doctor en economia i professor de la Universitat d’Andorra, Marc Galabert s’estrena en el món de la política amb una candidatura que també forma part per primera vegada d’uns comicis. Des del seu punt de vista, d’Acord és l’opció «més coherent i necessària» per governar la pròxima legislatura, ja que tant PS com L’A «han demostrat en els darrers mesos la seva voluntat –precisament– d’acord». «Una de les principals virtuts en democràcia és la capacitat d’entesa entre les diferents forces de l’espectre parlamentari i el pacte de d’Acord posa de manifest aquesta voluntat», va valorar el candidat. En concret, Galabert va destacar els punts comuns «fonamentals» en la reforma de la Llei electoral, el codi de responsabilitat política i la transparència en les institucions del país. Transparència és també el que ha de marcar l’acord d’associació amb la UE, que seguit del model econòmic i les condicions de vida dels ciutadans, serà el màxim repte a abatre si d’Acord arriba a l’Executiu.



En la mateixa línia, el candidat d’SDP, Felip Gallardo, va creure que l’encaix amb Europa «s’ha de fer i s’ha de fer bé». Per a Gallardo, qui es considera l’únic candidat «progressista» a la parròquia, l’acord «ens afecta a tots, nacionals i residents» i, per tant, s’ha d’explicar cada pas que es dona amb «absoluta transparència». Si arriba a ser conseller, també s’ha fixat convertir Ordino en la «capital cultural d’Andorra» i fer realitat la desviació viària de la Massana. El missatge d’SDP, va avançar el candidat, també estarà marcat per la solidaritat, tant amb els ordinencs de naixement com amb els que «com jo –Gallardo–», són nouvinguts.



La candidata de la terceravia a Ordino és Noemí Amador. Malgrat que encara no ha fet declaracions públiques, ahir es va deixar veure en la presentació de la candidatura oficial a la capital, acompanyant el líder de la formació, Josep Pintat. Aquest, va informar que el nou moviment no és «ni de dretes ni d’esquerres» i que té l’objectiu de tornar a aconseguir «una Andorra pròspera». A més, va proposar un gran pacte amb els ciutadans i amb els agents econòmics, socials i polítics» d’acord amb el seu programa electoral. Pintat també va carregar durament contra el Govern sortint per una constant «improvisació i opacitat».