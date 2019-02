La Fiscalia arxiva la denúncia del Sipaag pels càrrecs de confiança

La Fiscalia va comunicar a principis de setmana al Sipaag que ha decidit arxivar la denúncia que el sindicat havia presentat el mes de gener perquè s’investigués les irregularitats que ells consideren que es donen en la contractació de personal de relació especial. Des del Sipaag es va apuntar la possibilitat que s’estigués produint un delicte contra la Funció Pública que tindria caràcter penal.



Amb tot, el Ministeri Fiscal considera que els fets exposats no són constitutius d’una infracció penal tipificada i per tant ha decidit arxivar les diligències d’investigació. Amb tot, sí que reconeix que «semblen derivar-se greuges envers l’actuació del Govern en la contractació i activitat del personal de relació especial amb caràcter purament d’ordre administratiu» i, per tant, els emplaça a «trobar la seva reconducció per davant de la jurisdicció administrativa». Igualment la Fiscalia recorda que correspon a la jurisdicció administrativa «la interpretació i determinació de la norma administrativa i l’adequació de l’activitat de l’administració a la mateixa, especialment en casos en què es pugui valorar la discrecionalitat o arbitrarietat de la seva aplicació».

Recurs

Des del sindicat es va insistir que consideren que són «irregularitats molt greus» i que per tant s’haurien d’esmenar. En aquest sentit, el president del sindicat, Lluís Anguita, va confirmar que presentaran un recurs per via administrativa contra la resposta negativa que els va donar el Govern en el primer recurs que van presentar. «Portarem les proves que tenim perquè el que estan fent amb els edictes són autèntiques animalades», va assegurar Anguita.



El ministre portaveu, Jordi Cinca, en ser preguntat per la qüestió va deixar clar que la resposta de la Fiscalia «deixa absolutament tancada» la porta a un hipotètic delicte penal i va insistir que l’actuació del Govern sempre es d’acord amb el que empara la llei.

D’altra banda, des del Sipaag es va indicar que tampoc estan d’acord amb la manera com s’estan fent les noves contractacions de personal i reiteren que «a vegades s’eludeix la publicació del plec de bases fins que ja és massa tard per preparar el concurs».



Igualment, mitjançant un comunicat, va lamentar «el menyspreu» a la llengua oficial que representa l’equiparació de coneixements amb els d’altres llengües en els concursos per ocupar llocs de treball, com amb la convocatòria interna de cobertura d’una plaça d’administratiu del Consell Superior de la Justícia, en la qual només es demana un nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.