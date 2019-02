Sant Julià acollirà el nou Trial Tres Nacions al maig

Sant Julià de Lòria acollirà enguany una nova competició internacional: el Trial Tres Nacions 2019. Aquesta prova innovadora és una iniciativa de la Federació Motociclista d’Andorra, la Reial Federació Motociclista Espanyola i la Federació Francesa de Motociclisme. Així, aquest esdeveniment coincidirà amb una prova del Campionat de Trial d’Andorra, una del d’Espanya i una altra del de França.

En aquest sentit, els dies 4 i 5 de maig han estat els dies escollits per celebrar a Andorra aquest nou format de competició internacional de trial i comptarà amb un total de 230 pilots, 30 d’andorrans, 100 d’espanyols i 100 de franceses.

En aquest context, segons va explicar la federació andorrana, «suposa un nou gran repte per la parròquia laurediana i pel país, així com per les tres federacions motociclistes nacionals implicades» i «ve motivada pel fet que enguany no s’organitza finalment cap prova del Campionat del Món de TrialGP a Andorra per motius propis a la Federació Internacional de Motociclisme que ha anunciat aquesta setmana el seu calendari definitiu».

Així, Sant Julià acollirà el centre neuràlgic de la prova on s’ubicarà el paddock, el camió podi i una zona indoor de qualificació. «S’espera una gran afluència així com un gran ambient i una ocupació completa dels hotels i restaurants de Sant Julià de Lòria», comentava l’FMA mentre que recordava que «la FIM té els ulls posats en aquesta competició que s’estrenarà a Andorra» i «que té el repte d’unificar els reglaments particulars de tres països diferents». «Altres federacions motociclistes nacionals veïnes, com Itàlia i Portugal, ja s’han interessat a unir-se a aquesta competició en edicions futures», assegurava.