Esteve acaba 22è als 15km clàssics dels Mundials absoluts

En els 15 quilòmetres clàssics dels Campionats del Món absoluts de Seefeld, Àustria, Irineu Esteve va aconseguir acabar en 22a posició, en una modalitat que no és la que més domina. En aquest context, el fondista va saber lluitar i va anar de menys a més per acabar en 22a posició, amb un temps de 40.30,2, a 2.07,6 del vencedor, el noruec Martin Johnsrud Sundby. Així, l’andorrà era 38è en el primer quilòmetre però en el 2,3 va començar a remuntar posicions i en el cinquè quilòmetre ja se situava 32è. En el 8,6 es va col·locar en 29a posició. A partir d’aquest moment, va saber gestionar definitivament les forces i va seguir creixent per situar-se en 24a posició al 12,5 i el 22è a meta. Ara, Esteve competirà en els 50 quilòmetres, previstos per al diumenge dia 3.

Cal recordar que en la primera cita mundialista, Esteve va aconseguir ser 21è en l’skiathlon, és a dir 15 quilòmetres clàssics i 15 de patinadors en una mateixa prova.En aquest context, Esteve va explicar que se sent «molt content» amb aquest resultat i que «ens hem tornat a trobar bé, sobretot en la segona volta». «La primera volta potser hem sortit una mica massa lents, però en la segona, ho hem pogut arreglar i hem tingut l’espurna necessària per afrontar l’última volta amb garanties i això, ens ha permès escalar posicions», comentava. «Estem molt contents», reiterava molt satisfet amb el resultat.

Per la seva banda, el seu entrenador, Joan Erola, va indicar que «potser és la carrera que, sobre el paper, era la més complicada per estar entre els 30». Tot i això, va assegurar que «ha fet una de les millors carreres, si no la millor de l’any» i que «ha corregut molt bé».

A més, va indicar que «estem molt contents perquè amb les dues carreres que ha fet està entre els 20 primers i està demostrant un nivell mundial». «Ara ens toca preparar la de 50km, que és la que ens queda, de moment, tot va molt bé», concloïa el tècnic.