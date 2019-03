El somni comença a Lió

El MoraBanc Andorra s’enfronta avui a les 20.30 hores a l’Asvel Villeurbanne en el primer duel dels play-off de l’EuroCup. Serà un matx en el qual el MoraBanc buscarà seguir creixent a l’Eurocup i seguir amb el seu somni europeu, ja que en aquesta competició l’equip s’ha mostrat absolutament impecable contra tots els seus rivals i de fet, al Poliesportiu no ha perdut ni un partit, havent convertit la pista tricolor en un autèntic fortí.

En aquest context, l’Asvel Villeurbanne és un equip molt físic, amb grans qualitats tècniques que compta amb jugadors molt bons en totes les posicions i de fet, la temporada que ve, l’equip disputarà l’Eurolliga pel fet de tenir tancada ja la llicència A. D’aquesta manera, el conjunt francès podrà fer mal als d’Ibon Navarro de moltes maneres diferents i el que cal, sobretot, és no mostrar la imatge de diumenge contra el Reial Madrid. Malgrat això, els andorrans arriben després d’una finestra FIBA demolidora, després d’una derrota molt dolorosa i sobretot, després que David Walker s’hagi tornat a lesionar. Per tant, l’equip viatjarà amb 11 jugadors, sense ningú del segon equip.

«El més important ara és el que tenim al davant», comentava Navarro i afegia que «ja hem pagat el peatge de l’aturada FIBA, en una jornada en la qual hi ha hagut partits molt estranys». En aquest sentit, Navarro va considerar que «seguim sent un esport que està descobrint una cosa que ja existeix en el futbol» i que «s’han de buscar patrons de comportaments per saber el què s’ha de fer». Dit això, Navarro ja no vol tornar a sentir ni una paraula de la maleïda finestra FIBA i va assegurar que «som capaços de jugar un bon partit fora de casa» i que «tenim la capacitat d’anar allà i fer el nostre millor bàsquet». «El partit a Madrid ens ha col·locat en el nostre escenari i a partir d’aquí, no ens hem de perdre en actuacions individuals, hem d’estar junts i tenir l’objectiu de passar», reiterava.

Així, va indicar que «ens trobarem a un rival que tot i haver estat eliminat de la Copa, ha descansat igual que nosaltres» i que «ens hem adonat del fet que hem de reiniciar algunes coses, sobretot el cap i tornar al que hem estat». «És un equip molt fort defensivament i el bàsquet que fa Mitrovic és d’ajustar molt les línies de passada i si no tens rigor en el joc posicional, t’ho fan passat malament» subratllava. A més, recordava que és un conjunt que «està cridat a disputar la final o les semifinals de l’EuroCup» i que «han dissenyat una plantilla perquè agafi experiència i l’any que ve pugui jugar l’Eurolliga».

Per un altre costat, Andrew Albicy va explicar que «serà un duel molt dur» i que «hem d’estar preparats pel desafiament físic». Així mateix, va recordar que «és evidentment que si guanyem, haurem fet un gran pas» i que «si guanyéssim, després a casa, amb la gent i l’energia del públic, tindríem una gran oportunitat de passar de ronda». Però primer, cal superar a un conjunt «sòlid» i «perillós», en el qual «tots els jugadors saben què han de fer».