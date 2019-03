Fernando Alonso s’estrena al gel al Circuit del Pas de la Casa

El període no comença fins el 24 però tots els partits ja fan actes

Bercianos, a més, va assegurar que «estem molt contents amb la seva visita perquè és positiu pel circuit i pel país». «Ha estat un autèntic plaer que hagi pogut sentir el que és el país dels Pirineus, té ganes de tornar», reiterava i, en aquesta línia, revelava, que «ens ha demanat quan és el millor moment per repetir». «Té una capacitat innata d’adaptació i digne de mencionar», sentenciava.

Així, va provar un prototip de la categoria de turismes de les GSeries, un altre cedit per Dorna i un Giand de les GS2. En aquest context, segons va remarcar el mateix pilot va ser una experiència «més divertida del que em pensava». «Hem passat un dia genial amb cotxes especials sobre el gel», afegia.

El pilot Fernando Alonso va visitar dilluns i ahir al matí el circuit de gel del Pas de la Casa on va estar practicant el pilotatge sobre gel. En aquest sentit, segons va explicar Àlex Bercianos, director del circuit, a EL PERIÒDIC, «va viure noves experiències en un ambient molt distès, provant el derrapatge i el control del vehicle», és a dir, «gaudint de situacions diferents de les que està habituat».

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació