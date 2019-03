Walker estarà dos mesos de baixa per lesió

La lesió que va patir David Walker en el matx contra el Reial Madrid de diumenge passat té conseqüències. L’escorta estatunidenc pateix un esquinç de grau dos a l’acromioclavicular de l’espatlla dreta, que el tindrà allunyat de les pistes durant dos mesos, perdent-se els pròxims partits de la Lliga Endesa i l’EuroCup. Ja no va poder disputar ahir el primer enfrontament dels quarts de final de la competició europea davant l'Asvel Lyon-Villeurbanne. No passarà per quiròfan i seguirà un tractament conservador en la seva recuperació.