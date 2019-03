Desestimat el recurs d’absolució sol·licitat pels dos lladres de xalets

El Tribunal Superior va desestimar ahir els recursos presentats per les representacions lletrades dels dos homes no residents condemnats per robar en cinc xalets d’Andorra la Vella i l’Aldosa durant l’estiu del 2017. Per tant, els recurrents hauran d’acatar la sentència del Tribunal de Corts, que el 26 d’octubre els va condemnar a complir quatre anys de presó ferma per un delicte major continuat de furt amb força i escalament en casa habitada. A més, han d’indemnitzar les víctimes dels robatoris.



Els dos lletrats van demanar al febrer l’absolució o penes subsidiàries pels seus clients, que després de 20 mesos a la Comella segueixen negant els fets. El tribunal va considerar provat que els dos homes van acudir a passar un cap de setmana al Principat i van entrar a robar en els xalets, d’on van emportar-se joies, rellotges i altres objectes de valor. Els autors aprofitaven l’absència dels propietaris per accedir a l’interior dels mateixos forçant portes o finestres dels immobles.

Tercera persona absolta

Una tercera persona, una dona xilena, també va ser processada en la mateixa causa. En el seu cas, va quedar en llibertat provisional uns dies després del judici, que es va celebrar el setembre passat, i finalment va quedar absolta.