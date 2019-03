El Thyssen se suma al Dia de la Dona amb un maniquí manifest

Aprofitant l’avinentesa del Dia Internacional de la Dona, que se celebra demà, i en consonància amb l’actual exposició Femina Feminae, el Museu Carmen Thyssen Andorra va presentar ahir un programa d’activitats sota el títol d’#ArtEnFemení que giraran en torn de la importància de la dona en la història de la l’art com a musa, artista i col·leccionista.

És per això que durant el proper cap de setmana el públic que s’acosti a la pinacoteca podrà aportar el seu granet de sorra a través d’un missatge al Maniquí Manifest, una figura embolicada per trossos de tela inspirats en els vestits creats per Sonia Delaunay.

«Hi haurà una sèrie de papers de colors on cadascú podrà escriure el que cregui convenient i ho enganxarà al vestit. La idea és que aquest vestís quedés ple de frases i sigui molt participatiu» va explicar el director artístic del Museu i Comissari Guillermo Cervera.

«Vam creure convenient que seria una bona oportunitat dedicar un cap de setmana a la dona treballadora» va dir la ministra de Cultura, Joventut i Esport en funcions Olga Gelabert, qui precisament va ser la primera persona en deixar la següent empremta sobre el vestit: «M’agradaria que la paraula masclisme desaparegués del diccionari».

En aquest sentit, Cervera va assegurar que des de la pinacoteca volien tenir «un punt d’implicació» amb el Dia de la Dona, motiu pel qual desitgen que les jornades esdevinguin «molt participatives» .

Els actes tractaran sobre la importància de la dona a la història de l’art com a musa, artista i col·leccionista

Dissabte a les 10.00 tindrà lloc un #plenair on tant infants com adults podran venir «a pintar en femení» a l’aire lliure. A més, es premiarà l’obra més representativa amb la publicació a les xarxes socials de l’Associació Andorrana de Dones i un lot de productes de perfumeries Júlia.

Cervera també impartirà, el mateix dia a les 17.00, una conferència dedicada a «posar en relleu la importància d’artistes femenines al llarg de la història que no són prou conegudes», entre les quals s’inclouen Natalia Gontxarova, Varvara Stepanova o Menchu Gal.

A les 20.00 hi haurà un acte privat, amb places limitades que requeriran d’una reserva, on es durà a terme una visita guiada sota el títol La dona com a símbol iconogràfic que comptarà amb la presència de la presidenta de la Fundació MuseAnd Olga Gelabert, la vicepresidenta i baronessa Carmen Thyssen-Bornemisza i la cònsol major d’Escaldes-Engordany i patrona de la fundació Trini Marín.

«Explicarem l’exposició sota uns altres ulls» va descriure Cervera, que va definir l’assistència de les autoritats com «el triangle format per tres dones emprenedores que van fer possible aquest museu».

D’altra banda, el museu oferirà el diumenge a les 11.00 un conta-contes acompanyat d’un taller amb l’objectiu d’adreçar-se als més petits i «buscar nous formats explicatius».

Així mateix, Cervera va mostrar el seu agraïment a l’Associació de Dones d’Andorra pel seu suport i a ViaModa, que aprofitant aquest esdeveniment obsequiarà als seus clients «una extensió de tiquet» amb una invitació de dues persones per visitar el museu.

El balanç de Gelabert

La ministra va aprofitar l’acte per fer balanç de la seva direcció al capdavant de la fundació i va posar en valor que el Museu Thyssen, inaugurat fa dos anys, «va ser una gran aposta per l’art contemporani» tenint en compte que «era una oferta que a nivell de país no existia».