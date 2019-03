Les pistes, en perfectes condicions

Les Finals de la Copa del Món estan a punt. El Comitè Organitzador va tornar a passar revista de tot plegat i tot està preparat perquè 156 esquiadors de 18 països competeixin en el darrer enfrontament pels Globus de Cristall, que estan pràcticament decidits, ja que Marcel Hirscher i Mikaela Shiffrin han demostrat la seva superioritat respecte a la resta d’esquiadors. Hircher ja és el guanyador de l’eslàlom gegant i de l’eslàlom i té gairebé assegurada la victòria absoluta. Shiffrin, per la seva part, ja s’ha proclamat campiona absoluta de la temporada i també de l’eslàlom però la guerra segueix oberta en l’eslàlom gegant, on Tessa Worley, que va estar entrenant a Grandvalira fa uns dies, li pot plantar cara. Per altra banda, el descens i el supergegant, segueixen oberts.

Aquestes competicions es duran a terme a la pista Àliga i Avet, dues instal·lacions que ja estan perfectament preparades. Així, segons va explicar el director de cursa, Jordi Pujol, «hem perdut una mica de pes, però està dins dels límits de la federació internacional». «L’Àliga ja està pràcticament perfecte per córrer i l’Avet, per la tipologia de proves que acull, necessita un terra més dur», revelava. En aquest sentit, la falta de precipitacions i les altes temperatures, han complicat la preparació dels recorreguts en els darrers dies. Tot i això, «el delegat de la FIS que ens va visitar dimarts, ens va felicitar perquè complim els requisits», assegurava i afegia que «tot està perfilat i, a partir d’aquí, ja no manem nosaltres». «Llum verda», sentenciava.

Així mateix, va voler recordar que «de cara a la setmana vinent, donen neu, i això és bo, per la pista i perquè el paisatge d’Andorra millora si és blanc». «Mentre no caiguin més de 20 o 30 centímetres, ho controlem», assegurava el director general del comitè organitzador de les finals de la Copa del Món, Conrad Blanch. En aquesta línia, Pujol també va recordar que «s’han tirat 50 quilòmetres de cable i de fibra» i que s’està acabant la instal·lació de les xarxes, l’acondiciament de les arribades i el muntatge d’aquesta infraestructura televisiva.

La FAE, al Team Event

Per un altre costat, la Federació Andorrana d’Esquí serà present a l’Alpine Team Event (ATE) que tindrà lloc a la pista Àliga d’El Tarter divendres dia 15 de març amb la participació de Mireia Gutiérrez, Sissi Hinterreitner, Axel Esteve i Àlex Rius. Xavi Salvadores i Carla Mijares seran reserva.