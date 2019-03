Reobre el camí ral de la Massana amb una nova pasarel·la de fusta

El camí ral que uneix Andorra la Vella amb la Massana s'ha reobert aquest dijous un cop han acabat les obres de substitució de les escales de ferro a la boca nord del túnel del Pont Pla per una passarel·la de fusta. El cost dels treballs ha estat d'uns 60.000 euros i han estat efectuats per l'empresa Locubsa.

L'objectiu ha estat donar satisfacció a una demanda dels usuaris: fer més accessible aquesta part del camí. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat en funcions, Sílvia Calvó, i el director de Medi Ambient, Marc Rossell, han passejat per la nova passarel·la acompanyts de tècnics de l'empresa constructora. El proper pas, segons ha anunciat Calvó, és organitzar un concurs públic per dotar de més mobiliari el camí. Com a conseqüència de les obres, el pas havia quedat tallat des del dia 8 de gener per als usuaris en els dos sentits fins a la conclusió dels treballs.

El camí ral forma part del pla sectorial d’infraestructures verdes que du a terme el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat. L’objectiu és enllaçar els nuclis urbans a través de camins de muntanya. En aquest sentit, Calvó ha recordat aquest dijous que es continua treballant en la construcció del camí entre Sornàs i Ansalonga que s'obrirà a la primavera. Això permetrà unir els centres de la conurbació d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany amb el parc natural de Sorteny.