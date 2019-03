Un arc amb leds donarà la benvinguda a Andorra la Vella

El Comú d’Andorra la Vella ja ha escollit la porta d’entrada que es construirà a l’avinguda d’Enclar, que té com a objectiu «recentralitzar» l’entrada a la parròquia. El disseny del projecte ha recaigut en l’arquitecte Josep Adserà, que ha dissenyat un arc de leds que vol «captivar la mirada» dels que hi passin amb elements estàtics i dinàmics. La cònsol major, Conxita Marsol, ahir en el marc de la presentació, va destacar que la instal·lació hauria d’estar finalitzada entre finals d’estiu i principis de la tardor i que el cost és d’uns 150.000 euros.

Segons va explicar ella mateixa, només van presentar-se quatre propostes al concurs d’idees que van convocar des de la corporació. El jurat, format tant per membres de la majoria com de l’oposició, va escollir «per unanimitat» el projecte d’Adserà. Marsol va recordar que una de les seves promeses electorals va ser, precisament, impulsar un element atractiu en aquesta entrada de la parròquia per reconduir el trànsit de persones i vehicles cap al centre de Santa Coloma. La cònsol major va mostrar-se satisfeta de «presentar aquest projecte» tot confiant que compleixi la funció per a la qual ha estat concebut.

Adserà va detallar que «han dissenyat una estructura amb vida pròpia que contindrà una gran pantalla de leds de 50 metres quadrats i en la qual es projectaran imatges de la parròquia i missatges relacionats amb les diferents èpoques de l’any i els diferents esdeveniments».