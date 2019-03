Concentració sí o no?

Veient l’enrenou, al ministeri de Funció Pública es van afanyar a rectificar i deixar sense efecte la comunicació anterior. Així doncs, que ningú pateixi que si dedica cinc minuts a la causa feminista no els haurà de recuperar!

Es poden imaginar l’estupefacció que es respirava a la casa gran! Recuperar les hores per participar en un gest simbòlic d’adhesió a la convocatòria internacional de vaga feminista!

Pot el Govern boicotejar un acte del Govern? Tot sembla indicar que no, però durant unes hores ahir al matí els funcionaris van tenir aquesta sensació. Primer l’àrea de Polítiques d’Igualtat convida, mitjançant un missatge intern, a tots els treballadors de l’administració general, a participar de l’aturada que es farà avui a les 11 davant l’edifici de l’Executiu amb motiu del Dia de la Dona. I acte seguit, des del departament de Funció Pública es fa arribar un altre correu advertint que tots aquells treballadors que se sumessin a la concentració haurien de recuperar, avui mateix, les hores invertides en favor del feminisme.

Per Meritxell Prat

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació