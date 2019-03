Slemett, Paaso, Hamm i Haerty domen la muntanya andorrana

Després de molts dies d’espera, finalment es va poder celebrar la prova del Freeride World Tour a Andorra. La quarta prova de la competició es va disputar ahir a la zona de les Portelles d’Ordino Arcalís, després de la nevada de la nit anterior. La competició s’havia de celebrar el passat dissabte, a la zona de Tristaina, però finalment, per culpa del temps, es va decidir ajornar-la.

En aquest sentit, per motius de seguretat, es va optar per fer la prova en els límits de l’estació, garantint així l’espectacularitat de la competició però oferint la màxima seguretat pels participants. Al final, la competició va oferir moltes sorpreses i es van produir canvis a la classificació general. Sobretot destaca el salt del francès Leo Slemett, que, amb una espectacular ronda, planxant un salt impossible, va aconseguir sumar 2.500 punts que l’han catapultat a la tercera posició del rànquing. Segon va ser el suec Kristofer Turdell mentre que el nord-americà Andrew Pollard va ser tercer. En aquesta prova, va destacar la sisena posició de l’aranès Aymar Navarro, que amb aquest resultat, va aconseguir entrar en el top 10 mundial, ja que ara se situa en novena posició, lloc que li permetrà participar en la final de Verbier i, l’any vinent, en el Freeride World Tour 2020.

El rider espanyol va sortir segon de la seva categoria i va fer una línia molt sòlida. «M’he sentit molt còmode durant la competició, en comptes d’utilitzar la tècnica de fora pista, he optat per una de pista», explicava el rider i afegia que «les condicions de la neu dura, m’han anat molt bé, encara que el recorregut se m’ha fet un poc curt». «La primera posició de Slemett ha estat una autèntica sorpresa», recordava. Ara, tot i que l’aranès no té opcions d’entrar en el podi, lluitarà per aconseguir un lloc al podi a la prova individual de Suïssa. «El nivell ha estat molt elevat, i estar entre els millors, ha estat un treball duríssim, és el resultat de molts anys d’entrenament i d’esforç que potser no es veu», manifestava.

Per altra banda, la nord-americana Jaclyn Passo, va ser la vencedora en esquí femení mentre que la italiana Arianna Triconi, va ser segona i Jacqueline Pollard, tercera. En surf de neu masculí, el nord- americà Blake Hamm va ser el vencedor, mentre que el francès Victor de la Rue va ser segon i el també nord-americà, Davey Baird, tercer. A més, l’espanyol resident Thomas Rich, que competia amb una wild-card, va ser quart. En categoria femenina, la francesa Marion Hearty va ser la vencedora, mentre que la russa Anna Orlova va ser segona i la nord-americana Erika Vikander, tercera.

En general, va ser una prova molt diferent dels altres anys on els riders van intentar provar molts trucs, fet que es va poder aconseguir perquè després de la nevada, la zona era molt més segura i permetia molta més fluïdesa.