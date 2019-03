El 86% de la població pot conciliar, diu Estadística

Una enquesta del Departament d’Estadística publicada ahir assegura que el 86% de la població d’Andorra no té problemes per conciliar la vida laboral amb la cura de menors d’edat o de persones dependents. El mateix document també indica que el 81,5% de la població assalariada amb responsabilitats de cura pot modificar el seu horari laboral i el 81% pot disposar d’un dia lliure per assumir les responsabilitats de cuidar a persones a càrrec. L’enquesta s’ha fet a 1.288 persones però Estadística no va especificar quantes d’aquestes eren andorranes o residents tot i que sí que va dir que s’havien inclòs els dos grups de població. De manera similar, tampoc s’especifica si la proporció d’homes i dones enquestats és la mateixa.



A més, l’estadística també reflecteix algunes altres dades sorprenents com el fet que les persones amb estudis de nivell universitari cuidin persones a càrrec amb més freqüència que les que tenen un nivell d’escolarització obligatòria. Per últim, l’enquesta d’Estadística assegura que no hi ha pràcticament diferències entre la naturalesa de l’ocupador de les persones cuidadores i es reparteixen pràcticament en percentatges iguals entre treballadors per compte propi, assalariats del sector privat i assalariats del sector públic i parapúblic.