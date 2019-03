Sis noves places per entrar al cos de Bombers

El Parc central de bombers ha acollit la celebració aquest divendres de la festivitat de Sant Joan de Déu, patró del departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments. Joan Carles Recasens, director del Cos de Bombers d'Andorra i que porta ja 36 anys en el cos, ha anunciat que "queda obert el concurs de sis places disponibles per poder accedir al cos" a causa de la jubilació d'alguns dels actuals membres. Aprofitant que l'acte coincideix amb el Dia internacional de la dona, Toni Martí, cap de govern en funcions, ha volgut recalcar que "dins del cos només hi ha tres bombers que són dones", i ha afegit que "en aquest sentit encara ens queda molt camí per recórrer, ja que ser bomber no és només un ofici per a homes".

D'altra banda, Recasens ha recordat la figura de Miquel Castelló, membre jubilat del Cos de Bombers que va morir el 19 de juny de l'any passat. En la seva memòria, els seus companys li han rendit homenatge amb un vídeo que s'ha reproduït durant el transcurs de l'esdeveniment. Martí ha aprofitat per agrair l'esforç i la solidaritat dels bombers cap a la societat andorrana, ja que "han demostrat ser un cos molt multidisciplinari", ha dit.

La secretària d'Estat de Justícia i Interior, Ester Molné, ha comunicat també que "s'està treballant en un pacte de col·laboració amb el govern de la Generalitat de Catalunya per treballar conjuntament amb els bombers catalans en actuacions frontereres". Actualment, el cos ja disposa de diversos convenis de col·laboració, per una banda els números de telèfon 112 i 118 i també amb la Creu Roja Andorrana per temes referents a la teleassistència. En aquest sentit, els bombers disposen de les claus dels domicilis d'aquelles persones que requereixin en algun moment aquest servei.