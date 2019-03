Ampli seguiment de la vaga a la Seu entre estudiants i col·lectius feministes

Diversos col·lectius de l'Alt Urgell s'han sumat aquest divendres, 8-M, a la Vaga Feminista, convocada coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, i complementada per diversos actes lúdics, de reflexió i reivindicatius. L'aturada està tenint força incidència entre els estudiants, però és mínima en els serveis públics, el comerç i les administracions.

Pel que fa a l'Institut la Valira només han faltat 2 dels 20 professors, i s'han sumat a la vaga el 50 per cent dels alumnes de 3r i 4t d'ESO. En aquest centre, els estudiants de 1r i 2n de secundària han llegit un manifest reivindicatiu. A l'Institut Joan Brudieu, més d'un 75 per cent de l'alumnat ha seguit la convocatòria a partir de 3r d'ESO, mentre que la incidència en el professorat no ha arribat al 15 per cent. Als centres de primària les classes s'han fet amb normalitat absoluta.

Han treballat també els professionals dels centres mèdics, com el CAP o l'Hospital de la Seu, i de les administracions. No s'han vist tampoc persianes abaixades als comerços, on hi ha hagut poc repercussió de l'aturada.

Manifestació unitària al vespre

La jornada de vaga s'ha iniciat a primera hora del matí amb un esmorzar popular al passeig de Joan Brudieu, seguit d'una manifestació d'estudiants, que ha aplegat més d'un centenar de joves sota el lema "Davant l'escola patriarcal, aules feministes". Tot seguit, s'han fet dos tallers de sòl pelvià i serigrafia a la plaça de les Monges, lloc on a les dues del migdia es duu a terme un dinar popular.

El programa també preveu a les 4 de la tarda un cafè-concert a l’Ateneu Alt Urgell amb Bikimel. Més tard, a 2/4 de 6 de la tarda es farà un taller de pancartes, previ a la manifestació de 2/4 de 8 del vespre, que sortirà de la plaça de Catalunya, amb la crida "Ens aturem per canviar-ho tot". Els organitzadors animen tothom a sumar-s'hi.

Pel que fa als actes, a les 9 del vespre, es farà un sopar de pintxos a l'Ateneu Alt Urgell. La jornada continuarà (21.30 h) amb la projecció de la pel·lícula "Ouaga Girls", a Cinemes Guiu. Paral·lelament, a les 11 de la nit, a l'Ateneu Alt Urgell es farà un concert per a l'autogestió amb el grup Maripakis.

Cal recordar també que a l'Alt Urgell estan programades d'altres activitats per commemorar el Dia de la Dona, com l'espectacle d'humor "La Pilar torna a Organyà!", a Organyà, a més d'un sopar. També el 8-M es fa una sortida cultural a la zona sud de la comarca i a les 18.30 h està prevista una xerrada a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell sota el títol "Maçoneria i tradició en femení: el perquè i la nostra raó de ser", a càrrec de Núria Fuertes. A Coll de Nargó es farà un sopar de dones al Restaurant Tahussà (21.00 h).

Un grup de dones de la Seu també proposa un sopar el dissabte 9 de març, a les 21.30 h, a la Sala de Festes Guiu. Aquesta proposta també és oberta a tothom. Els tiquets per assistir-hi es poden comprar al preu de 38 euros a Queviures Conxita.

Implicació a la vaga

Les entitats que participen en la jornada de la Vaga Feminista són el Col·lectiu Feminista Alt Urgell, el Col·lectiu Huldra Alt Urgell, el Col·lectiu Iris Alt Urgell, Arran Alt Urgell, Endavant Alt Urgell, la CUP Alt Urgell, Stop Violències (Andorra), el sindicat de docents USTEC-STEs i l'Assemblea d'Estudiants de l'Institut Joan Brudieu i La Valira.

En l'ensenyament, la convocatòria també té el suport d'organitzacions sindicals com l'IAC, l'I-CSC, la CGT, la CNT, SUTSO, CO.BAS, AST, SINDI.CAT i la Confederació Intersindical, a les quals s’ha afegit el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans. Altres sindicats, com CCOO, UGT i USOC han convocat una aturada de 2 hores en cadascun dels torns de treball. A més a més, s'ha fet una crida a no consumir.

Manifest de l'Alternativa

Des del periòdic digital "L'Alternativa" s'ha publicat un manifest en què es denuncia el menysteniment vers la dona "des de temps antics", ja que era considerada "com a objecte de plaers, com a reproductora i cuidadora de la família". En el full informatiu, signat per Maite Jou i Diana Dascal, el col·lectiu alerta que malgrat que aquesta consideració ha anat canviant "perquè ha pogut votar, tenir accés als estudis universitaris, treure's el carnet de conduir o accedir al món laboral", aquest valor primitiu "segueix vàlid a diferents països i classes socials".

En aquest sentit, el diari remarca que l'asimetria entre homes i dones segueix vigent: "les dones són el blanc perfecte del mercat, són una imatge, són un objecte sexual i pateixen discriminació en l'àmbit laboral, religiós i cultural". Així, es demana públicament "una valoració justa i adequada de les capacitats intel·lectuals, laborals, socials, religioses i culturals femenines". I se subratlla: "Volem una societat igualitària en què homes i dones puguin construir una societat lliure on ens puguem expressar de forma democràtica i progressista, en la qual es cuidi el medi ambient".