Cardelús disputa la primera jornada d’entrenaments

La primera jornada d’entrenaments del Gran Premi de Qatar, va estar complicada per Xavi Cardelús a causa d’una caiguda a la segona sessió que no li va permetre millorar els seus temps.

En el primer entrenament lliure de la jornada, el pilot andorrà va fer un temps de 2.02,81, un segon més lent que en els darreres entrenaments IRTA de la setmana passada en el mateix circuit.

En el segon entrenament del dia, va patir una caiguda a la segona volta quan va perdre adherència la roda davantera de la seva moto. Malgrat això, no es va fer cap lesió greu, però l’incident el va obligar a estar aturat al seu box al llarg de més de 20 minuts mentre els mecànics reparaven la moto. «No he començat amb bon peu, però, per sort, no m’he fet mal en la caiguda», comentava.