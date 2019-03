Espot preveu aplicar «una perspectiva de joventut» a tot el programa electoral

El candidat a cap de Govern per DA, Xavier Espot, el passat dissabte a la tarda, va dur a terme una trobada informal i distesa amb els joves a la cerveseria Signum d’Encamp per tal de copsar i recollir les seves reclamacions. Flanquejat pel número quatre a la llista nacional, Carles Ensenyat, i també pel tàndem que lluitarà per aconseguir els dos consellers de la parròquia d’Encamp, Jordi Torres i Maria Martisella, l’exministre d’Afers Socials, Justícia i Interior va anar responent les preguntes dels diversos joves assistents per acabar d’agafar idees per confeccionar el programa electoral.

Espot va definir el format de la trobada com «una prova pilot» que si consideren que dona els seus fruits es repetirà en altres parròquies. Pel que fa a les reivindicacions, es va mostrar convençut que no difereixen gaire de les que té la societat en general. Precisament en aquest sentit va defensar la necessitat que el futur programa electoral de DA incorpori una visió dels joves en tots els àmbits.

«La idea és que la perspectiva de joventut impregni totes les polítiques públiques perquè han de poder opinar i aportar el gra de sorra en tots els aspectes, com l’aproximació a Europa, l’avortament, l’habitatge, els serveis socials i un llarg etcètera», va destacar Espot. Al llarg de la trobada, l’exministre va sostenir les mesures per lluitar a llarg termini contra la problemàtica de l’habitatge; la Llei de la seguretat pública, que entrarà en vigor a l’abril, per lluitar contra el ‘botellón’ que el passat Carnaval a Encamp va passar factura amb set menors en coma etílic; així com la necessitat d’incrementar les cotitzacions de la CASS per assegurar la sostenibilitat del sistema.