Creixen les queixes sobre l’espai públic a La Seu

Després del primer any com a Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell, Anna Martí va voler remarcar que «l’objectiu ha estat mediar en totes les queixes que els ciutadans han fet arribar a la sindicatura, escoltant i intentant que ningú marxés decebut».

Pel que fa a la destinació de les accions portades a terme en aquest primer any, Anna Martí va assenyalar que la majoria de reclamacions i consultes (28) van concentrar-se en l’apartat relacionat amb l’espai públic, especialment sobre temes vinculats amb el medi ambient (soroll, neteja, via pública o passos de vianants, entre d’altres). «La resta d’accions queden més disperses en altres tipologies», va especificar la síndica. Un total d’11 actuacions van centrar-se en els serveis a les persones i 4 van ser sobre qüestions de l’administració general.

D’aquestes 43 actuacions, 21 les van presentar dones, 20 van ser d’homes i 2 les van fer arribar un col·lectiu. Per franges d’edat, 24 les van formular ciutadans d’entre 18 i 55 anys, 19 van fer-les veïns de més de 55 anys, mentre que els joves menors de 18 no en van presentar cap. Cal destacar que 41 de les queixes i consultes van ser presencials, 1 va ser telefònica i una altra va arribar a través del correu electrònic.

La Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell Anna Martí va avançar ahir en roda de premsa que es van presentar 30 queixes i 13 consultes l’any passat, tal com recull l’informe anual de les actuacions realitzades per la sindicatura urgellenca durant l’any 2018. Les dades les presentarà davant del plenari municipal de l’Ajuntament a les 7 del vespre.

Per El Periòdic

