Areny finalitza 27è la cursa individual de la Copa del Món d'esquí de muntanya

Xavier Areny, David Albós, Gerber Martín i Sergi Casabella van competir ahir en la prova individual de la categoria sènior del Campionat del Món d’esquí de muntanya. En un traçat de 1.704 metres de desnivell positiu en sis baixades, Areny va obtenir el millor resultat nacional en quedar 27è amb un temps de 1.43.41 hores. «M’he trobat bé a les baixades i a les pujades crec que he estat on em corresponia. He acabat a un 12,3% del vencedor», que va ser l’italià Robert Antonioli (1.32.15), en una lluita aferrissada amb el seu compatriota Michele Boscacci. El francès Xavier Gachet va completar el podi.

Quant a la resta d’andorrans, Gerber Martín 32è després de caure dues vegades a l’última baixada que el van fer perdre posicions. D’altra banda, David Albós va entrar a un 15,5% d’Antonioli i Sergi Casabella, en el seu primer any a la categoria absoluta, va quedar 37è a una dècima d’Albós.

Cadet i júnior

La cursa individual cadet i júnior es va haver d’anul·lar dilluns per mal temps. És per això que es va celebrar ahir. Amb un traçat de 897 metres de desnivell positiu, en la categoria júnior Andrea Sinfreu va fregar el top10 en acabar 11a amb un temps d’1.12.51. Marcel Prat va acabar 21è. Quant als cadets, Oriol Olm va acabar sisè amb un temps de 58.02 minuts. «M’he sentit fort», va explicar el jove esquiador andorrà.