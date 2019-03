Lluitant fins a l'Alba (80-82)

Històric. El MoraBanc ha aconseguit avui una gesta i s'ha classificat per a les semifinals de l'Eurocup i ara, jugarà contra l'Alba Berlín. La fita s'ha aconseguit en un final d'infart en la qual els cors dels andorrans s'han aturat durant 15 segons però finalment Slaughter no ho ha aconseguit.

El primer quart ha començat de manera nefasta pels andorrans, rebent un parcial de 8 a 0. No obstant això, Ibon Navarro ha fet ajustos defensius per retallar distàncies i Jerome Jordan ha començat a brillar sota cistella. Malgrat això, David Lighty estava molt fort i els francesos han arribat a marxat d'11 punts. Però les coses han canviat i al final del primer quart, el resultat era de 22 a 19, sent molt agressius en defensa i aconseguint molts tirs lliures.



En el segon temps, el MoraBanc ha aconseguit el control del partit i ha marcat el ritme, podent córrer i anotant de tres, fent el seu joc. Els triples han començat a entrar i tot i que l'Asvel ha retallat distàncies, el MoraBanc ha estat capaç d'allargar-les, mantenint la bona dinàmica, amb iniciativa i solidesa, havent aconseguit reaccionar després d'un parcial demolidor en els primers minuts del partit. Per tant, amb un gran nivell defensiu i molta física, el conjunt tricolor ha marxat al descans amb un resultat de 39 a 48.



Amb aquest resultat, el MoraBanc ha afrontat la segona part amb optimisme. No obstant això, els francesos han sortit endollats i s'han apuntat un parcial de 7 a 0, amb molt encert. En tot aquest quart les distàncies s'han mantingut curtes però David Jelínek, amb dos triples consecutius, ha tornat la bona dinàmica a l'equip en un moment que podia semblar lleugerament debilitat. En els darrers segons, Reggie Upshaw ha anotat un triple espectacular per posar al 61 a 67 al final del tercer quart.



Amb 10 minuts al davant, a punt d'aconseguir un fet històric, els del Principat han permès que l'Asvel retallés distàncies però Upshaw ha anotat un altre triple per somiar. Tot i aquest context, els francesos han seguit apostant pel joc exterior i, quan faltaven cinc minuts pel final, els rivals s'han situat un punt per davant. Així, tot ha seguit igualat i quan faltaven dos minuts i mig a l'electrònic, les dues aficions estaven a punt de patir un infart a causa de la tensió i els nervis.



A 15 segons pel final, amb els cors al límit i les goles seques de tan cridar, el resultat era de 80 a 82, després d'una gran feina en el rebot. Així, s'ha aconseguit aguantar el resultat després d'un triple que, per sort, no ha entrat. Victòria històrica. Per recordar. Memorable.