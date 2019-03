D’acord aposta per un sistema electoral més representatiu

Els candidats de d’Acord van aprofitar el dia de la Constitució per defensar la necessitat de millorar el sistema electoral per fer-lo més representatiu, al mateix temps que van promoure una major transparència en l’àmbit de la gestió pública i un increment del control de les actuacions del Govern per part del Consell General. Així, van defensar que cal aconseguir que tant l’Executiu com els comuns «estiguin al servei de les persones i no pas a l’inrevés».



Alguns dels seus candidats també es van deixar veure en els actes que es van fer ahir davant de la Casa de la Vall. Per exemple, tant el número u ordinenc, Marc Galabert, com el número dos massanenc, Vicenç Alay, van recordar que una base important de l’entesa de la coalició territorial passa per introduir canvis en el sistema electoral que el facin més democràtic i representatiu, així com per una aposta ferma per incrementar la transparència de l’acció pública. Concretament, Galabert va defensar que l’entesa entre PS i L’A «respecta l’esperit institucional» del 1993.

Superar limitacions

Sobre un dels eixos claus de l’acord, el candidat ordinenc va remarcar que «l’actual sistema electoral limita l’acció del Govern» i que «volem superar-la». En aquest sentit, va assenyalar que «hi ha recorregut per ampliar la base de la representació popular al Consell» i va reiterar la necessitat de més control i transparència sobre el Govern. Alay es va expressar en la mateixa línia, tot afirmant que la voluntat de d’Acord és que «la vida institucional sigui més activa i s’acomodi als temps actuals».