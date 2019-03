El síndic alerta dels riscos socials d’empobrir la classe mitjana

El vuitè i darrer discurs de Vicenç Mateu com a síndic general durant el dia de la Constitució va servir, entre d’altres coses, per posar èmfasi en la cohesió social, «un dels béns més preuats que tenim al nostre país», davant dels abusos econòmics que «sempre acaben repercutint sobre una única capa de la societat: la classe mitjana i treballadora».

En el marc del 26è aniversari de l’aprovació de la Carta Magna, Mateu va advocar per «un nou pacte social de convivència, sense guanyadors ni perdedors» i va retreure a «a aquells que es troben en una posició de força» de «voler conservar el nivell de beneficis de fa uns anys traslladant a tercers els perjudicis del canvi de l’entorn».

Mateu: «Pot arribar a ser temptador per aquells que es troben en una posició de força de mirar només per a ells mateixos»

Davant d’un públic més aviat benestant, Mateu no va titubejar a l’hora d’advertir dels riscos de «la pèrdua de poder adquisitiu i l’empobriment generalitzat de les classes mitjanes». En aquest sentit, el síndic general va fer referència a problemes quotidians de la classe treballadora com «haver de viure amb salaris baixos o pitjors condicions laborals», així com també havent de fer front a «lloguers i preus cada cop més cars».

Mateu també va recordar que tot i els indicis de recuperació, la darrera crisi «ha suposat haver de fer molts sacrificis», de la mateixa manera que va destacar que hi ha empreses i negocis que en el context actual continuen tenint dificultats «per mantenir la seva rendibilitat i viabilitat». És per això que el síndic general va manifestar que les institucions públiques «han de saber acompanyar el teixit productiu en la seva necessària transformació», ja que va afirmar que de l’èxit d’aquestes en depèn, en bona mesura, «el progrés global d’Andorra.

Mateu: «La pèrdua de poder adquisitiu i l’empobriment de les classes mitjanes és una amenaça a la cohesió social»

La picada d’ullet social de Mateu no va passar desapercebuda per a les diverses formacions polítiques congredades al vestíbul de Consell General, que van aplaudir el gest dins de la diversitat dels matisos. El cap de Govern en funcions Toni Martí va definir el discurs com a «exemplar i equilibrat» i va assenyalar que «a la propera legislatura s’haurà d’incidir molt en polítiques per preservar la cohesió social».

Des de l’oposició el cap de llista de L’A Jordi Gallardo va agrair el «discurs realista» del síndic i va afegir que «aquesta és la fotografia de qui ha governat el país durant vuit anys». En la línia d’atribuir responsabilitats a DA també es va expressar el cap de llista del PS Pere López, ja que va considerar que «el Govern no ha estat prou atent» als efectes d’una crisi que «ha portat un greu empobriment a la classe mitjana».