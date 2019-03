L’Ajuntament de Bolvir, al jutjat per reprovar el rei

L’Advocacia de l’Estat ha portat al jutjat nou ajuntaments gironins, entre els quals hi ha el de Bolvir de Cerdanya, i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per haver donat suport a la resolució del Parlament que reprovava el rei Felip VI per haver justificat la violència de l’1 d’octubre. El jutjat dóna ara 20 dies als ens municipals perquè li enviïn els acords aprovats el novembre passat.



Els municipis afectats són, a més de Bolvir, els de Sant Julià de Ramis, Riudellots de la Selva, Torroella de Montgrí, Maià de Montcal i Pont de Molins. Segons va informar l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), Vilabertran també va rebre l’escrit fa uns dies i el Consell Comarcal va confirmar que els van comunicar el contenciós pels mateixos fets recentment. A la llista, s’hi sumen ara els de Sant Gregori i Llambilles.



En concret, la moció aprovada donava suport explícit al punt número 2 de la resolució que rebutjava i condemnava el posicionament de Felip VI, «la seva intervenció en el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials» l’1-O, refermava el compromís amb «els valors republicans» i apostava per «l’abolició d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia», informa Ràdio Seu.